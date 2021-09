Grüne Aktien waren in den vergangenen Monaten nicht so gefragt. Doch die langfristigen Aussichten sind nach wie vor glänzend. Die Experten von JPMorgan und der Bank of America empfehlen, Aktien von Unternehmen mit Bezug zu Erneuerbaren Energien und einem hohen ESG-Score zu kaufen. 4 Tipps des AKTIONÄR sollten Anleger jetzt ins Auge fassen."Steigende CO2-Preise machen es attraktiver, von fossilen Brennstoffen auf Erneuerbare Energien umzusteigen", heißt es bei JPMorgan. "Der Green Deal und die Rückkehr ...

