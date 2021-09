Londons Bürgermeister Sadiq Khan kündigt an, dass ab sofort alle neuen Busse, die von Transport for London (TfL) für die britische Hauptstadt bestellt werden, lokal emissionsfrei sein werden. Fortan werden also nur noch Batterie- und Wasserstoff-Busse beschafft und der Kauf neuer Diesel- und Hybridbusse komplett eingestellt. Zudem soll das Ziel einer lokal komplett emissionsfreien Busflotte von TfL ...

