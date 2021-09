DAX-Aktie vor scharfer Korrektur

Anzeige / Werbung Profiteur der Lockdowns vor scharfer Korrektur von knapp 25% Einer der großen Profiteure der Corona-Pandemie waren die Lieferdienste, wie z.B. Delivery Hero. Während die Aktien zuvor ein eher tristes Dasein als Underperformer fristeten, zogen sie mit Beginn des ersten Lockdowns anno 2020 steil gen Norden. Bei einer zunehmenden Impfquote und einer schrittweisen Normalisierung, ist die Phantasie in dieser Aktie nicht mehr ganz so groß. Vielmehr erscheint hier das Abwärtsrisiko nunmehr deutlich erhöht zu sein. Technische Betrachtung Bei 130 Euro beginnt ein massiver Widerstandsbereich (aktueller Kurs 123 €). Die erste tragfähige Unterstützung befindet sich indes bei 108 Euro. Die relative Underperformance der letzten Monate (Indizes weiter rauf, Aktie schafft keine neuen Hochs mehr) ist ein weiteres Merkmal, welches hier Chancen auf der kurzen Seite suchen lässt. Ich gehe von einer mittelfristigen Abschwächung bis in die Zone 95 bis 99 Euro aus, was eine Korrektur von über 20, fast 25% bedeuten würde. Darauf basierend wird ein Put-Optionsschein mit einer Basis von 125 und einer Laufzeit bis 18.03.2022 gekauft. Umgesetzt werden kann der Trade zum Beispiel mit diesem Optionsschein von Morgan Stanley: Delivery Hero Short

Typ: Put Optionsschein

WKN: MC9WLZ

Einstieg: Market

Ziel in der Aktie: 95 Euro

Basis: 125 Euro

LZ: 18.03.2022 Enthaltene Werte: DE0008469008,DE000A2E4K43

