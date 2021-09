Dem Brasilianer José Luis Pereira ist am 13. September 2021 eine seltene Aufnahme geglückt. Er konnte einen Asteroideneinschlag auf dem Gasplaneten Jupiter filmen. Am vergangenen Montag, um 1:39 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit, fing der Hobbyastronom José Luis Pereira per Video einen hellen Lichtblitz im Äquatorialbereich des größten Planeten unseres Sonnensystems ein. Er hatte schon mit guten Bildern gerechnet, weil die Planeten Jupiter, Saturn und Mars in Opposition standen. Solche Nächte nutzt Pereira regelmäßig dazu, so viele Aufnahmen wie möglich ...

