Noch im September soll im chinesischen Wuwei ein experimenteller Kernreaktor in den Testbetrieb gehen, der Thorium statt Uran als Brennstoff und flüssiges Salz statt Wasser als Kühlmittel verwendet. Mit Thorium als Brennstoff und Flüssigsalz als Kühlmittel will die Volksrepublik China auf dem Weg zur klimaneutralen Energieerzeugung einen bedeutenden Schritt weiterkommen. Ein erster Versuchsreaktor steht inzwischen. Am Rande der Wüste Gobi, im chinesischen Ort Wuwei in der Provinz Gansu soll in diesem Monat ein Zwei-Megawatt-Reaktor in den Testbetrieb gehen. Alltagstaugliches ...

