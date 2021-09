Das React-Framework Next.js hat mittlerweile endgültig den Mainstream erreicht. Wir haben es genauer unter die Lupe genommen und festgestellt: Für die zunehmende Popularität gibt es gute Gründe. 2021 war bisher ein erfolgreiches Jahr für Next.js. Um das leichtgewichtige React-Framework hat sich mittlerweile ein kleines Ökosystem entwickelt und Vercel, das Startup hinter dem Open-Source-Projekt, konnte sich Funding in Form einer Series-B-Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar sichern. Höchste Zeit, dem Framework genauer in die Karten zu blicken. Wir listen Gründe, warum Next.js ...

Den vollständigen Artikel lesen ...