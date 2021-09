In der abgelaufenen Handelswoche litten die Märkte unter einem Mix aus weltweit steigenden Inflationszahlen, einer weiter unsicheren geldpolitischen Antwort führender Notenbanken darauf sowie zunehmenden Spannungen am chinesischen Kapital- und Immobilienmarkt. Die Aktienmärkte steuern weiter auf eine Korrektur zu, und die Edelmetalle litten unter einer Mischung aus "Risk-off" - Sentiment, was den US-Dollar weiter erstarken ließ, und zunehmenden Sorgen über das globale Wirtschaftswachstum.Gold schließt unter mittelfristiger ...

