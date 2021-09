Ab kommender Woche umfasst der DAX 40 Unternehmen und nicht mehr 30. Damit geht der größte Umbau und 33 Jahren DAX-Geschichte einher. Was ist zu erwarten? Blick auf die DAX-Umstellung Diese so genannte "Indexreform" beinhaltet folgende Anforderung an die Kandidaten: - Listing im Regulierten Markt - positives EBITDA - Finanzberichterstattungspflichten mit festgelegten Sanktionen bei Nichteinhaltung - Installation eines Prüfungsausschuss - Liquiditätsanforderungen ...

