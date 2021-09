Der Top-Tipp befindet sich derzeit in einer strategischen Neuausrichtung, die in den nächsten Jahren zu einem spürbaren Gewinnzuwachs führen sollte. Die Stärkung der aussichtsreichsten Geschäftssparte, der Verkauf von Randaktivitäten sowie geplante Aktienrückkäufe in beträchtlicher Höhe haben bereits einen kapitalstarken Investor auf den Plan gerufen. Zudem winkt eine ansehnliche Dividendenrendite. Um welchen Wert es sich handelt, lesen Sie in der neuen Ausgabe (38/21) von DER AKTIONÄR. Oder werden ...

