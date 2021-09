Platin ist zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten.Platin ist zuletzt in schwieriges Fahrwasser geraten. Der Versuch, im Bereich von 1.030 US-Dollar bis 970 US-Dollar einen Boden auszubilden, ist gescheitert. Die Bemühungen dominierten das Handelsgeschehen von Anfang August bis Anfang September. Das Herausfallen aus dieser Range brachte Platin zuletzt unter technischen Aspekten gehörig in Bedrängnis. ...

