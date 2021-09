BYD (WKN: A0M4W9)-Aktien profitieren vom Elektroauto-Boom, der weiter an Fahrt gewinnt. Allein im August 2021 stieg der New Energy Vehicle (NEV)-Absatz um 301,8 %. Der Verkauf der reinen Elektro-Autos legte um 222,7 % zu. BYD besitzt im NEV-Segment in China eine starke Marktstellung, was für das Unternehmen zugleich Fluch und Segen ist. So könnten, wie bei den Tech-Konzernen, später strenger Markteingriffe erfolgen. Die Wettbewerbsvorteile helfen dem Unternehmen aber auch, weiterhin gute Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...