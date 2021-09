Die niederländische Firma Adyen (WKN: A2JNF4) ist einer der großen Zahlungsabwickler. Allein in der ersten Jahreshälfte wurden über die Plattform des Unternehmens Zahlungen im Wert von 216 Mrd. Euro abgewickelt. Dank des weiterhin intakten Trends hin zum Onlineshopping muss man sich auch sicher keine Sorgen machen, dass das Wachstum in absehbarer Zeit ein Ende haben könnte. Das scheint man an der Börse genauso zu sehen. Denn allein innerhalb der letzten zwölf Monate hat sich der Kurs auf aktuell ...

