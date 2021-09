Berlin (ots) -Im Zusammenhang mit der Maskenbeschaffung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) sorgt ein Skandal für Ärger im Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY). Wie der Tagesspiegel berichtet (Sonntagsausgabe) soll ein hochrangiger Mitarbeiter von EY eine Maskenlieferantin der Bundesregierung sexuell bedrängt haben und im Gegenzug streng vertrauliche Informationen aus dem Ministerium an sie weitergeleitet haben. Sowohl EY als auch das Bundesgesundheitsministerium erklärten gegenüber dem Tagesspiegel, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) keinen Kontakt zu dem jetzt EY-Mitarbeiter gehabt habe.Wie die Zeitung weiter berichtet ist der Mitarbeiter am Freitag nach einem Bericht des Fachbriefings Tagesspiegel Background Gesundheit und E-Health "mit sofortiger Wirkung" freigestellt worden. Zudem werde er das Unternehmen "auf eigenen Wunsch" Ende September verlassen.EY war vom Ministerium zu Beginn der Coronakrise mit der Abwicklung eines sogenannten Open-House-Geschäftes beauftragt worden. Für die Abwicklung der Verträge ist dabei EY zwischengeschaltet, fast sämtliche Kommunikation mit den Händlern läuft über das Beratungsunternehmen. Eine Maskenlieferantin wirft dem freigestellten EY-Mitarbeiter vor, die daraus entstandene Machtposition ausgenutzt zu haben: So soll er sie bei dutzenden Treffen sexuell bedrängt haben und ihr im Gegenzug versprochen haben, bei der Lösung ihres Falls zu helfen. Von F. gespeicherte Chats belegen zudem, wie er ihr vertrauliche Informationen aus dem Gesundheitsministerium zukommen ließ, Fotos eines Privatdetektivs zeigen, wie er bei Treffen versucht, sie zu küssen und zu streicheln.Über seine Anwälte erklärte der Mann gegenüber Tagesspiegel Background, dass der Kontakt zu F. auf "vollständiger Gegenseitigkeit" beruht habe. EY erklärte, die Anschuldigungen seien "sehr unspezifisch" gewesen "und nie in prüfbar konkretisierter Weise erhoben" worden. Schon länger ermittle allerdings eine externe Anwaltskanzlei im Auftrag von EY zu den Vorgängen.https://plus.tagesspiegel.de/wirtschaft/sexuelle-avancen-und-geheimnisverrat-ein-maskendeal-bringt-das-gesundheitsministerium-und-ey-in-bedraengnis-256873.htmlRückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon 030-29021-14909Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/5024127