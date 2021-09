Wer bisher sinkende Kurse nicht für möglich erachtet hat, der wurde am Freitag mit einer ganz neuen Dimension am deutschen Aktienmarkt konfrontiert. Der DAX fiel heftig und hinterlässt im Chartbild eine extrem große rote Kerze. Anleger können sich jetzt aus den vielen Gründen für den Abverkauf einen aussuchen, denn es mangelt nicht an Risiken. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...