Die vergangene Woche war für den Mainzer Biotech-Konzern BioNTech fast durchweg positiv verlaufen. So konnte der Aktienkurs mehrheitlich deutlich zulegen und kletterte sogar auf ein neues wichtiges Top. Schließlich konnte die BioNTech-Aktie an der Nasdaq am Dienstag zwei Prozent zulegen, am Mittwoch sogar über sechs Prozent, worauf am Donnerstag ein Plus von über vier Prozent folgte. Doch schickte eine unangenehme Meldung aus den USA den Kurs am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...