Bei einer Konferenz in Amerika stellte unter anderem BioNTech neue Daten zu in Entwicklung befindlichen Krebsmitteln vor. Gibt das der Aktie nach einem schwierigen Jahr jetzt den entscheidenden Schub? Mit Spannung war die Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology von Anlegern erwartet worden. Bei der Konferenz im amerikanischen Chicago stellte unter anderem das Mainzer Unternehmen BioNTech neue Ergebnisse aus klinischen Studien zu Krebswirkstoffen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...