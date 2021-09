Im Oktober soll die Beta-Phase des Starlink-Netzwerks beendet werden. Damit würde der Regelbetrieb beginnen, Nutzende sollten dann die versprochenen Leistungsdaten auch tatsächlich bekommen. Es handelt sich nicht um eine wohlformulierte Pressemitteilung aus dem Hause SpaceX, die uns das Ende der Beta-Phase, die nicht zu Unrecht unter dem Namen "Better than nothing" (Besser als nichts) im Oktober 2020 gestartet worden war, verkündet. Vielmehr muss ein Tweet reichen. Und der ist, typisch für Elon Musk, überaus knapp. Auf die Frage des Twitter-Nutzers Overshield, wann Starlink die ...

