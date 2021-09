Gelungener Börseneinstand für Thoughtworks. Das Beratungsunternehmen brannte am ersten Handelstag an der Nasdaq ein wahres Kursfeuerwerk ab und auch der Freitag verlief positiv. Zuversichtliche Marktprognosen schlagen sich auch auf die Bewertung nieder: Sie hat sich binnen neun Monaten mehr als verdoppelt.Beim IPO am Donnerstag kletterten die Papiere bis auf 31,70 Dollar - 51 Prozent über den Ausgabepreis von 21 Dollar pro Aktie. Dieser lag bereits über der angestrebten Preisspanne von 18 bis 20 ...

