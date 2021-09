Baden-Baden (ots) -Zoe Wees bekam "SWR3 New Pop Award" / Ausstrahlung der TV-Show "SWR3 New Pop - Das Special"am 24.September 2021 um 23:45 Uhr im Ersten/ Termin für das Festival 2022: 15. bis 17. September in Baden-BadenDas 26. "SWR3 New Pop" begeisterte rund 8.000 Zuhörer:innen, die die Gelegenheit hatten, die insgesamt zehn Konzerte live in Baden-Baden zu erleben. Musikfans konnten zudem alle Konzerte im Video-Livestream oder bei einer Watch Party gemeinsam mit Freundinnen und Freunden genießen. Zusätzlich zu den Einzelkonzerten von Künstler:innen wie Celeste, Tom Gregory, Griff und weiteren Stars sorgte die Aufzeichnung der TV-Show "SWR3 New Pop - Das Special" für musikalische Highlights. In der Musiksendung überreichte der englische Superstar Rag'n'Bone Man Zoe Wees aus Hamburg als Durchstarterin des Jahres den "SWR3 New Pop Award". Mit dem "SWR3 Pioneer of Pop" zeichnete der Radiosender die Band "Fury in the Slaughterhouse" aus. Der Preis wurde von Musiker und Autor Thees Uhlmann überreicht. Am Sonntagabend (19.9.2021) stand außerdem Rag'n'Bone Man für ein Bonus-Konzert im Festspielhaus auf der Bühne.Endlich wieder ein Live-ErlebnisSWR3 Chef Thomas Jung: "Nachdem in der vergangenen Zeit sehr viele Veranstaltungen pandemiebedingt ausfallen mussten - und so im letzten Jahr auch das "SWR3 New Pop" - freuen wir uns umso mehr über diesen deutlichen Lichtblick für die Popkultur. In engem Austausch mit den Behörden haben wir alles dafür getan, eine sichere Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Die Konzerte haben nicht nur den Fans Freude bereitet, sondern auch allen Künstler:innen. Damit hat SWR3 den Nerv vieler Menschen getroffen, die so lange Zeit auf Live-Musik verzichten mussten."Spenden für Betroffene der FlutkatastropheSWR3 spendet rund 8.000 Euro der Ticketeinnahmen für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in SWR3 Land und trägt dadurch einen weiteren Teil zu den Hilfsaktionen des SWR bei.Teilweise pandemiebedingte NeuerungenFür die Sicherheit der Besucher:innen und Künstler:innen sorgte ein durchdachtes Hygienekonzept. Darüber hinaus wurden die erlaubten Kapazitäten bewusst nicht voll ausgeschöpft.Einige Konzerte des "SWR3 New Pop" fanden außerdem erstmals im Kurgarten unter freiem Himmel statt - so spielten Sigrid, Dotan, Griff, Zoe Wees und Wrabel auf der neuen Open-Air-Bühne. Weitere Konzerte fanden im Kurhaus und im Festspielhaus statt. Zusätzlich zu den Auszeichnungen, die an Zoe Wees und "Fury in the Slaughterhouse" verliehen wurden, konnten sich Fans beim "SWR3 New Pop - Das Special" über Auftritte von Alice Merton, Rag'n'Bone Man, Wincent Weiss und Nathan Evans freuen. Für alle, die nicht live dabei sein konnten: Ausgestrahlt wird die Sendung am 24. September 2021 um 23:45 Uhr im Ersten.Multimedial auf allen KanälenDas "SWR3 New Pop Radio" begleitete die drei Konzerttage und sendete am heutigen Sonntag (19.9.2021) ein Best-of. Von Montag bis Freitag der kommenden Woche gibt es Highlights der Einzelkonzerte im Radio noch mal täglich ab 21 Uhr. Auch digital konnten Musikfans beim "SWR3 New Pop" dabei sein: Mehr als 40.000 Mal wurde der Livestream mit den Konzerten auf www.SWR3.de und mobil in der SWR3 App angesehen. Erstmals konnten sich User:innen zudem zu einer Watch Party verabreden und die Konzerte gemeinsam mit ihren Freundinnen und Freunden virtuell erleben. Insgesamt verzeichnete SWR3 bis zum Samstag, 18. September, rund 170.000 Besuche auf www.SWR3.de. Highlights der Auftritte, Interviews und Backstage-Einblicke wurden auch auf den SWR3 Kanälen von Facebook, Instagram sowie TikTok geteilt und erreichten dort insgesamt bereits über 1,5 Millionen Menschen. Die Konzerte des diesjährigen "SWR3 New Pop" werden zudem auf 3sat und im SWR Fernsehen ausgestrahlt und sind in der ARD Mediathek zu sehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial, Ausstrahlungstermine und weiterführende Links unter: http://swr.li/swr3-new-pop-2021, http://swr.li/swr3-new-pop-2021-live-erlebnis-fuer-musikfans-auf-drei-buehnen und www.SWR3.de.Fotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5024274