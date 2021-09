Halle (S.) / Magdeburg (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.Grenzenloser Charme im Herzen Europas: Saarland auf der EinheitsEXPOEher klein und doch faszinierend vielfältig, stolzes Industrie- und IT-Land mit malerischer Natur, erdverwachsene Bewohner/-innen mit großem Herzen für ihre Nachbarn und ein weltoffenes Europa, fortwährender Strukturwandel gepaart mit fröhlicher Lebensart und bodenständiger Gelassenheit: Seit jeher entsteht hier aus vermeintlichen Gegensätzen Großes im Kleinen.Ein Land, das viel erlebt und zu bieten hat. Das hatten einst schon Preußen, Bayern und Franzosen erkannt. Mal schrieben die Weltmächte Geschichte und Sonderweg der Saarregion fort, gleich zwei Mal entschieden die Bewohner/-innen selbst per Referendum über ihre Zugehörigkeit.All dies hat die Mentalität der Saarländer/-innen geprägt, die nimmermüde ihre Eigenarten pflegen und deren unverdrossene Lebensfreude auch darin begründet ist, gemeinsam schon vieles überstanden zu haben. In reizvoller Lage im Dreiländereck lässt es sich gut leben und arbeiten - eine vitale, grenzüberschreitende Kulturszene inklusive. Unvergleichlich sind das Miteinander und der soziale Zusammenhalt: Nirgendwo sonst in Deutschland engagieren sich derart viele Menschen ehrenamtlich.Ebenso ausgeprägt und allgegenwärtig sind Gastfreundschaft, Genuss und Geselligkeit - (nicht nur) die saarländische Sterne-Gastronomie ist bundesweit unübertroffenEs grüßt Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans"Liebe Besucherinnen und Besucher der EinheitsEXPO 2021,ich freue mich, dass es dem gastgebenden Bundesland Sachsen-Anhalt, aber auch der Stadt Halle (Saale) gelungen ist, unter den pandemiebedingt erschwerten Umständen auch in diesem Jahr eine EinheitsEXPO zum Tag der Deutschen Einheit zu realisieren.Unseren Saarland-Cube erkennen Sie schon aus der Ferne an seiner beeindruckenden Lichtinstallation. Kommen Sie gerne näher, entdecken Sie unseren Innovationswald vor dem historischen Operngebäude, erfahren Sie Neues, Wissenswertes oder auch Skurriles über unser Bundesland und erkunden Sie das Saarland mit dem Saarbird gestengesteuert aus der Luft.Noch mehr Natur und Innovation sehen Sie dann, wenn Sie uns besuchen - wir freuen uns auf Sie!"Noch mehr zu Saarland beim Tag der Deutschen Einheit unter: https://tag-der-deutschen-einheit.de/saarland/Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5024299