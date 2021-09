Halle (S.) / Magdeburg (ots) -Vom 18. September bis 3. Oktober 2021 findet in Halle (S.) im Rahmen der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit die EinheitsEXPO statt. Bei dieser Open-Air-Ausstellung präsentieren sich alle Bundesländer.Wirtschaftsstark, weltoffen, waldreich: Hessen auf der EinheitsEXPOHessen gehört zu den wirtschaftsstärksten Ländern in Deutschland. Seine zentrale Lage mit dem Rhein-Main-Gebiet als wirtschaftlichem Herz Hessens bildet für viele Wirtschaftszweige eine hervorragende Ausgangsposition für den nationalen und internationalen Markt.Gleichzeitig bietet Hessen, das Land Goethes und der Brüder Grimm, der documenta und der Musik- und Theaterfestivals, der Kultur eine Heimat. Hessen und seine Kultur sind weltoffen, modern und international. Kunst und Kultur sind aber auch der Tradition und der Geschichte des Landes verpflichtet.So vielfältig wie seine Kultur ist auch die Natur Hessens: Vom Feldberg im Taunus über die Wasserkuppe in der Rhön, das Felsenmeer im Odenwald, die Buchen im Naturpark Kellerwald bis hin zu den Reben im Rheingau und an der Bergstraße - Hessen bietet eine landschaftliche Vielfalt, die ihres Gleichen sucht und ist eines der waldreichsten Länder in Deutschland.Hessen wartet nicht nur mit den exklusivsten Weinlagen der Welt auf, sondern gleich mit sieben Weltkultur- und Weltnaturerbestätten: die Darmstädter Mathildenhöhe, der Bergpark Wilhelmshöhe, die Alten Buchenwälder Deutschlands, der Obergermanisch-Raetische Limes, das obere Mittelrheintal, die Grube Messel und das Kloster Lorsch.Es grüßt der Ministerpräsident Volker Bouffier"Wir feiern den Jahrestag einer Zeitenwende!Was am 3. Oktober 1990 Wirklichkeit wurde, war Teil einer Entwicklung, die die Teilung Deutschlands, Europas und der Welt in zwei Blöcke beendete: Die Wiedervereinigung war vollzogen.Die Berliner Mauer, deren Bau 2021 genau 60 Jahre zurückliegt, und die undurchdringliche innerdeutsche Grenze, die über viele Kilometer gleichzeitig die Ostgrenze Hessens war, teilten das Land in unmenschlicher Weise. Dass die Teilung überwunden werden konnte, dass die Grenze ihren Schrecken verlor, dass auch östlich von ihr Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als unverzichtbare Grundlagen einer menschlichen Gesellschaft und eines menschlichen Staates zur Geltung kommen konnten, ist ein großes Glück.Wir haben allen Anlass, den Tag der Deutschen Einheit als einen Tag zu feiern, an dem ein guter Weg in die Zukunft eröffnet wurde. Seither haben wir viel Gutes bewirken können, und ich bin zuversichtlich, dass wir weiter viel Gutes bewirken werden."Noch mehr zu Hessen beim Tag der Deutschen Einheit unter: https://tag-der-deutschen-einheit.de/hessen/Alle Infos und weiterführende Inhalte finden Sie auf der Homepage zum Tag der Deutschen Einheit (https://tag-der-deutschen-einheit.de) und auf den Kanälen der Sozialen Netzwerke Facebook (https://www.facebook.com/tde2021), Instagram (https://www.instagram.com/gemeinsamzukunftformen/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCOc0eBEkKxWIHW_uampEQGw) und Twitter (https://twitter.com/tde2021). TDE2021Pressekontakt:Susanne BethkeProjektleiterin Bundesratspräsidentschaft/Tag der Deutschen Einheit 2021Staatskanzlei und Ministerium für Kultur des Landes Sachsen-AnhaltHegelstraße 40 - 42, 39104 Magdeburg+49 391 567 6666presse@stk.sachsen-anhalt.dehttps://www.tag-der-deutschen-einheit.deOriginal-Content von: Tag der Deutschen Einheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157804/5024307