Unterföhring (ots) -Olaf Scholz setzt sich durch: Laut einer repräsentativen Zuschauer:innen-Befragung von Forsa im Auftrag von ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins hat der Kanzlerkandidat der SPD das finale Triell klar gewonnen. 42 Prozent der Befragten sagten nach der Ausstrahlung auf die Frage "Wer hat alles in allem das TV-Triell gewonnen?": Scholz. 27 Prozent sahen Armin Laschet (CDU) vorn, für 25 Prozent war Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) die Siegerin. 6 Prozent nannten keinen Gewinner.Klar auch das Votum bei der Frage "Wen fanden Sie am glaubwürdigsten?": 37 Prozent nannten Olaf Scholz, 29 Prozent Annalena Baerbock und 28 Prozent Armin Laschet.Auf die Frage "Hat die TV-Debatte Ihre persönliche Wahlentscheidung verändert?" antworteten 12 Prozent mit "Ja". 24 Prozent der Befragten sagten, sie hätten "in der TV-Debatte neue Informationen zu einzelnen Sachthemen erhalten, die sie vorher noch nicht kannten".Fotomaterial des finalen TV-Triells erhalten Sie via foto@seven.one oder über die gängigen Bildagenturen. Alle Informationen rund um die Bundestagswahl auf den Plattformen der Seven.One Entertainment Group finden Sie unter http://presse.seven.one/btw21.Die Daten sind frei zur Veröffentlichung unter der Quellenangabe forsa-Umfrage im Auftrag von ProSieben, SAT.1 und Kabel Eins. Sie wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa im Auftrag der Seven.One Entertainemt Group am 19. September 2021 erhoben. Datenbasis: 2.291 Befragte. Die Ergebnisse der Zuschauer:innen-Befragung sind repräsentativ für die wahlberechtigten Zuschauer:innen des finalen TV-Triells.