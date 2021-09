Dem Aufschwung an den Aktienmärkten könnte noch in diesem Jahr eine Korrektur folgen. Dieser Ansicht sind jedenfalls zahlreiche Investoren.? Aktienmarktexperten erwarten baldige Korrektur ? Angst vor neuen Virusvarianten ? Deutsche Bank sieht interessante EinstiegschancenEine deutliche Mehrheit der Investoren erwartet, dass es noch in diesem Jahr zu einer 5- bis 10-prozentigen Korrektur am Aktienmarkt kommen wird. Dies geht laut "Reuters" aus einer Umfrage der Deutschen Bank hervor, ...

