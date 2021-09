DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 20. September

=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+11,0% gg Vj zuvor: +1,9% gg Vm/+10,4% gg Vj 08:00 DE/Destatis, Umsatz im Gastgewerbe Juli 10:00 DE/Bundestagsfinanzausschuss, Befragung von Bundesfinanzminister Scholz wegen Ermittlungen gegen Anti-Geldwäscheeinheit FIU, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/SPD-Vorsitzende Esken und Walter-Borjans, PK nach Gremiensitzungen, Berlin *** 12:35 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Rede (online) bei Konferenz der Latvijas Banka zu "Sustainable Economy in Times of Change" *** 13:00 CH/Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Veröffentlichung Quartalsbericht 15:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Statement (virtuell) bei informellem Runden Tisch von Staats- und Regierungschefs zum Thema Klimaschutz - CA/Unterhauswahlen in Kanada - Börsenfeiertag China, Japan, Südkorea - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Airbus - Brenntag - Hellofresh - Porsche - Puma - Qiagen - Sartorius - Siemens Healthineers - Symrise - Zalando MDAX + NEUAUFNAHME - Befesa - Hypoport - Jungheinrich - Vantage Towers - Zooplus + HERAUSNAHME - Encavis - Hochtief - Morphosys - Nordex - Shop Apotheke (die 10 in den DAX aufsteigenden MDAX-Titel sind hier nicht aufgelistet) TecDAX + NEUAUFNAHME - Suse - Vantage Towers + HERAUSNAHME - Drägerwerk - LPKF Laser SDAX + NEUAUFNAHME - About You - PVA Tepla - Secunet - Sto - Suse - Synlab + HERAUSNAHME - Borussia Dortmund - Elringklinger - Hamburger Hafen - Medios - Suess Micro - Vossloh EURO-STOXX-50 + NEUAUFNAHME - BBVA - Stellantis + HERAUSNAHME - Amadeus IT - Engie STOXX-50 + NEUAUFNAHME - Banco Santander - Deutsche Post + HERAUSNAHME - National Grid - Safran STOXX-600 + NEUAUFNAHME - Arcadis - Big Yello Group - Bridgepoint Group - QT Group - Vitrolife - Wise + HERAUSNAHME - Cembra Money Bank - Eaysyjet - Morphosys - NEL - Scatec - Stadler Rail S&P-500-INDEX + NEUAUFNAHME - Brown & Brown - Ceridian HCM - Match Group + HERAUSNAHME - NOV - Perrigo - Unum ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2021 00:03 ET (04:03 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.