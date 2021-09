EQS Group-Ad-hoc: Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Sensirion Holding AG: Sensirion erwirbt Maschinendiagnose Start-up AiSight



20.09.2021 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

20. September 2021, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Sensirion erwirbt Maschinendiagnose Start-up AiSight Sensirion Holding AG, eine führende Anbieterin von Umwelt- und Flusssensorlösungen, schliesst die Übernahme der AiSight GmbH ab, einer innovativen Anbieterin von skalierbaren und einfach zu bedienenden Maschinendiagnoselösungen. AiSight, mit Sitz in Berlin, entwickelt und verkauft Plug-and-Play-Lösungen für den stark wachsenden Bereich der Zustandsüberwachung und vorausschauenden Instandhaltung von Industrieanlagen. Basierend auf Vibrations- und Temperatursensoren sowie Datenverarbeitung mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht AiSights Technologie produzierenden Unternehmen ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Qualität von Produktionsprozessen zu optimieren.



Die Übernahme von AiSight ist ein weiterer Baustein in Sensirions langfristiger Strategie durch Innovation und Investitionen in neue Technologien zu wachsen, wie am Investorentag im März vorgestellt. Durch den Zusammenschluss mit AiSight erweitert Sensirion ihr Produktportfolio einerseits durch neue Technologien im Bereich Vibrationssensorik und andererseits von Komponenten hin zu kompletten Lösungen und Dienstleistungen. Das 2018 gegründete Unternehmen AiSight mit Sitz in Berlin beschäftigt neunzehn Mitarbeitende und bietet skalierbare und einfach zu bedienende Maschinendiagnoselösungen für die Fertigungsindustrie an. AiSights Produkte helfen ihren Industriekunden ungeplante Ausfallzeiten von Maschinen zu vermeiden, die Instandhaltung zu optimieren und die Anlageneffizienz zu verbessern. Durch die Kombination von neuesten Sensortechnologien und Datenauswertung mittels künstlicher Intelligenz hat AiSight eine leistungsstarke und einfach zu bedienende Lösung für die automatische Zustandsüberwachung und vorausschauende Wartung entwickelt, die einen klaren Wettbewerbsvorteil bietet. Gemeinsam decken AiSight und Sensirion die gesamte Wertschöpfungskette von der Sensorentwicklung bis hin zu Komplettlösungen und Dienstleistungen ab. Das Know-how von AiSight in den Bereichen Cloud-Technologien, Datenanalyse und künstliche Intelligenz ergänzt ideal Sensirions Expertise in den Bereichen Sensortechnologien, Hardwareentwicklung und Produktions-Know-how sowie ihren industriellen Business-to-Business-Kundenstamm. Gemeinsam möchten Sensirion und AiSight einfach verwendbare und leistungsfähige Maschinendiagnostik für eine Vielzahl an Maschinentypen und industriellen Applikationen verfügbar machen. Der AiSight-Standort in Berlin wird als Kompetenzzentrum für Maschinendiagnostik und künstliche Intelligenz weiter gestärkt und bleibt unter der Leitung des bisherigen Gründerteams. Matthias Auf der Mauer, Mitgründer und CEO von AiSight, kommentiert: "Ich bin begeistert von dieser Transaktion. Gemeinsam mit Sensirion decken wir die gesamte Wertschöpfungskette von Sensoren bis hin zu kompletten Maschinendiagnoselösungen ab und erhöhen damit den Wert unserer Produkte erheblich." Maximilian von Düring, Mitgründer von AiSight und CCO, fügt hinzu: "Wir sehen dies als eine grossartige Chance, die uns helfen wird, auf unserem Wachstumspfad schneller voranzukommen." "Sensirion freut sich sehr über diese Zusammenarbeit, die Sensirions langfristige Wachstumsstrategie in mehrfacher Hinsicht unterstützt. Wir heissen alle Mitarbeitenden von AiSight sehr herzlich willkommen", sagt Marc von Waldkirch, CEO von Sensirion. Um mehr über Sensirion zu erfahren, besuchen Sie bitte www.sensirion.com.

Weitere Informationen über AiSight finden Sie unter www.aisight.de .



Kontaktinformationen

Andrea Wüest

Director Investor Relations and M&A

Tel: +41 44 927 11 40

E-Mail: andrea.wueest@sensirion.com





Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com .



Über die AiSight GmbH

Die AiSight GmbH mit Sitz in Berlin ist eine Spezialistin für Lösungen zur Zustandsüberwachung von Industrieanlagen. Die Anwendungen umfassen die Überwachung von rotierenden und anderen Arten von Industriemaschinen zur Verbesserung der Betriebszeit und der Maschinenparameter. Die Lösungen von AiSight sind für Plug-and-Play konzipiert und kombinieren einen Plug-and-Play-Ansatz mit einer effizienten Maschinendiagnose, die Skalierbarkeit ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.aisght.de.



Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen ("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie "glauben", "annehmen", "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen. Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/alternative-performance-measures. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

