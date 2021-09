Paris (ots/PRNewswire) -Qynapse Inc. ist ein Unternehmen, das Technologien für den Gesundheitssektor entwickelt; es vertreibt eine KI-gestützte (KI: Künstliche Intelligenz) Software-Plattform für Neuroimaging (Bildgebung des zentralen Nervensystems, CNS); es stellt seine brandneue Markenidentität, einschließlich eines neuen Logos und einer vollständig umgestalteten Website vor; die neue Markenidentität soll die strategische Vision, den Fokus und das Streben des Unternehmens nach Exzellenz besser widerspiegeln.Im Mittelpunkt dieser neuen Firmenidentität steht der Patient; Ziel von Qynapse ist es, Instrumente und Lösungen anzubieten, die es dem ärztlichen Personal, den Kostenträgern und der Pharmaindustrie ermöglichen, das Neuroimaging optimal zu nutzen, um Qualität und Präzision der Diagnose, Patientenergebnisse und die Lebensqualität bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu verbessern.Der Geschäftsführer von Qynapse, Olivier Courréges erklärt: "Vor der Gründung von Qynapse im Jahr 2015 schwebte uns eine Zukunft vor, in der KI-gestütztes Neuroimaging (Bildgebung des zentralen Nervensystems) die breite Zustimmung der Bevölkerung haben und im klinischen Alltag ebenso wie im Bereich der klinischen Versuche Einzug halten würde. Heute sehen wir, dass entscheidende Schritte in diese Richtung erfolgt sind. Wir freuen uns sehr, das wir nun auch unsere neue Markenidentität vorstellen dürfen; sie reflektiert die Entwicklung von Qynapse besser, etwa das Engagement des Unternehmens, bahnbrechende Technologien auf dem Markt einzuführen, um die Diagnose und die Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Gehirnerkrankungen effizienter und präziser zu gestalten."Die komplexe Initiative von Qynapse, seine Markenidentität zu verändern, geht auf einige wichtige Etappen zurück, die das Unternehmen im letzten Jahr abgeschlossen hat. Der Umgang mit neuen Märkten, etwa im asiatisch-pazifischen Raum, unter Aufrechterhaltung der Konzentration auf Europa und Nordamerika, stärkte die Marktposition von Qynapse als führendes Unternehmen im Bereich der Neurowissenschaften.Qynapse ebnete und ebnet den Weg für präzisere, zuverlässigere Scans und verbessertes Monitoring von Krankheiten des zentralen Nervensystems im klinischen Alltag ebenso wie bei Anwendungen im Bereich der klinischen Versuche. Qynapse entwickelte in Zusammenarbeit mit seinem weltweit anerkannten Team aus Wissenschaftlern und Klinik-Partnern einen der größten Datensätze firmeneigenerAlgorithmen, die bei Neurodegeneration und Neuroinflammation mehr als 200 Maßnahmen zur raschen, präzisen und objektiven Analyse und Auslegung von Gehirn-Scans bieten."In unserem Sektor entwickelte sich das Denken weiter. KI ist ein bedeutender Partner der Menschen geworden und bietet Möglichkeiten der Umsetzung wirkungsvoller Veränderungen in den Ökosystemen des Gesundheitswesens. Unser Ziel ist es, Gesundheitsversorgern, Kostenträgern, dem Pharma-Sektor und vor allem den Patienten durch die Lieferung von Ergebnissen, denen sie vertrauen können, mehr Sicherheit zu bieten; unsere neue Markenidentität reflektiert diese Motivation. Matt Ullum, Leiter der Handelsabteilung bei Qynapse fasst es so zusammen: "Außerdem reflektiert es unserer langfristiges Ziel, positive Auswirkungen auf die Ergebnisse im Bereich der klinischen Versuche zu erzielen und die Entscheidungsfindung innerhalb des gesamten Pflegesystems zu erleichtern.Besuchen Sie unsere neue Website unter: www.qynapse.com.Über Qynapse Inc.:Qynapse ist ein Unternehmen, das Technologien für den Gesundheitssektor entwickelt; es vertreibt eine KI-gestütze, firmeneigene Plattform für Neuroimaging (Bildgebung des zentralen Nervensystems), die das Potential für präzisere klinische Früherkennung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems besitzt.Die bekanntesten und modernsten Lösungen von Qynapse, etwa QyScore®, FDA-Cleared und CE-Marked, kombinieren MRT-Röntgensysteme mit KI für rasche, umsetzbare Erkenntnisse und steigern das Potential für präzisere, objektivere Analysen im Gehirn-Scan-Bereich. Die voraussagende KI-Technologie QyPredict® von Qynapse, die ausschließlich für Forschungszwecke bereitgestellt wird, hat das Potential, den Krankheitsverlauf vorherzusehen und die Auswahl von Zielpatienten für klinische Versuche effizienter zu gestaltenDie Firmensitze von Qynapse befinden sich in Frankreich, den USA und Kanada.ysalledechou@qynapse.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1628911/QYNAPSE_Logo.jpgOriginal-Content von: QYNAPSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148944/5024375