Publikumsfonds "ÖKORENTA Infrastruktur 13E" am Start Mit ihrem neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) bietet das erfahrene Emissionshaus ÖKORENTA privaten Anlegern und Anlegerinnen erstmals die Möglichkeit, die dynamische Entwicklung der Elektromobilität zu nutzen. Der Portfoliofonds "ÖKORENTA Infrastruktur 13E" investiert in Ultra-Schnellladeparks an verschiedenen, hochfrequentierten Standorten in Deutschland. Anleger:innen profitieren von der Wertschöpfung aus dem Stromabsatz für Elektrofahrzeuge. ...

