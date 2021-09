DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien



20.09.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE BESTIMMT, WEDER UNMITTELBAR NOCH MITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DENEN DIES EINE VERLETZUNG DER ANWENDBAREN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.



Vita 34 AG startet freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für PBKM-Aktien

Vita 34 hat den Wertpapierprospekt für das freiwillige Umtauschangebot für Aktien der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. ("PBKM") veröffentlicht.

Ab heute können die Aktionäre der PBKM ihre Aktien zum Umtausch gegen Aktien der Vita 34 auf Basis eines Umtauschverhältnisses von 1,3 neuen Vita 34-Aktien je einer PBKM-Aktie einreichen.



Leipzig/Warsaw, 20. September 2021 - Nach Gestattung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und der Notifizierung des Prospekts an die polnische Finanzaufsichtsbehörde (Komisja Nadzoru Finansowego) gibt die Vita 34 AG ("Vita 34", ISIN: DE000A0BL849; WKN: A0BL84) den Beginn der Annahmefrist für das freiwillige öffentliche Umtauschangebot (das "Umtauschangebot") für alle ausstehenden Aktien der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Warschau ("PBKM", ISIN: PLPBKM000012; WKN: A2AJKP) bekannt. Wie bereits bekanntgegeben, bietet Vita 34 1,3 neue Vita 34-Aktien für jede angediente PBKM-Aktie an. Das Umtauschangebot steht unter anderem unter der Bedingung des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 95 Prozent. Die näheren Konditionen des Umtauschangebots können dem Wertpapierprospekt entnommen werden, der heute im Internet unter https://www.vita34.de/en/ veröffentlicht wurde ("Investor Relations" ( "Share" ( "Exchange Offer PBKM").



Die Annahmefrist beginnt heute, am 20. September 2021, und endet voraussichtlich am 18. Oktober 2021 um 24:00 Uhr MESZ.



Angesichts des langfristigen Wertschöpfungspotenzials, das sich für die Aktionäre beider Gesellschaften ergibt, unterstützen sowohl der Vorstand der Vita 34 als auch der Vorstand der PBKM den Zusammenschluss der Unternehmen. Mehrere PBKM-Aktionäre haben sich bereits verbindlich verpflichtet, insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (dies entspricht ca. 68,14% des derzeitigen Grundkapitals von PBKM) im Tausch gegen neue Vita 34-Aktien einzubringen. Zu diesen Aktionären gehören unter anderem die AOC Health GmbH, Jakub Baran, der Vorstandsvorsitzende der PBKM, und Tomasz Baran, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der PBKM.



Dr. Wolfgang Knirsch, CEO der Vita 34 AG, sagte: "Wir möchten die PBKM-Aktionäre ermutigen, unser Angebot anzunehmen. Der Unternehmenszusammenschluss hat eine überzeugende strategische Logik, weil er zwei hochgradig komplementäre Gesellschaften zusammenbringt und hierdurch die führende pan-europäische Nabelschnurblutbank geschaffen wird. Die starke Unterstützung durch mehr als zwei Drittel der PBKM-Aktionäre für den Zusammenschluss ist in der Erwartung begründet, dass Vita 34 und PBKM in Zukunft gemeinsam einen größeren Wert für die Aktionäre schaffen können."



Jakub Baran, Mitgründer, Aktionär und Vorstandsvorsitzender der PBKM, sagte: "Meiner Meinung nach ist das von der Vita 34 angebotene Umtauschverhältnis attraktiv für die Aktionäre von PBKM. Besonders vielversprechend ist, dass nach einem Umtausch der PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34 die bestehenden Aktionäre von PBKM Anteile an einem deutlich größeren Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von annähernd 250 Millionen Euro halten werden. Zudem verfügt die Aktie des kombinierten Unternehmens über eine Börsennotierung in Frankfurt - einer der führenden europäischen Börsen - sowie über eine erwartbar höhere Liquidität in der Aktie. Ich habe mich folglich bereits dazu verpflichtet, alle von mir gehaltenen PBKM-Aktien in Aktien der Vita 34 umzutauschen und bin überzeugt, dass unsere Minderheitsaktionäre den geplanten Zusammenschluss als den nächsten wichtigen Meilenstein auf dem weiteren dynamischen Wachstumspfad der FamiCord-Gruppe sehen und den Aktienumtausch unterstützen werden."

Über Vita 34

Über PBKM

,

,

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Umtausch oder zum Erwerb, noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Umtausch oder Erwerb von Aktien dar. Auch stellt diese Veröffentlichung weder ein Erwerbsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Aktien der PBKM oder Vita 34 dar. Die endgültigen Bedingungen und weiteren Bestimmungen bezüglich des Umtauschangebots sind in dem Wertpapierprospekt enthalten, dessen Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde. Anlegern und Inhabern von PBKM-Aktien wird dringend empfohlen, den Wertpapierprospekt und alle anderen Dokumente im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten.Vorbehaltlich der im Wertpapierprospekt beschriebenen Ausnahmen bzw. der von den zuständigen Aufsichtsbehörden gewährten Ausnahmen wird weder direkt noch indirekt ein Umtauschangebot in Jurisdiktionen unterbreitet, in denen dies eine Verletzung der anwendbaren rechtlichen Bestimmungen darstellen würde.Insbesondere erfolgt das Umtauschangebot nicht, und werden die Aktien der Vita 34 AG, die als Gegenleistung an PBKM-Aktionäre ausgegeben werden sollen ("Vita 34-Angebotsaktien"), weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Hoheitsgebiete, einem Bundesstaat der U.S.A. und dem Bundesdistrikt Columbia) ("U.S.A."), Australien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten, verkauft oder dorthin geliefert werden. Die Vita 34-Angebotsaktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates, Bezirkes oder einer anderen Jurisdiktion der U.S.A. registriert.Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als 247.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.Weitere Informationen finden Sie hier: https://ir.Vita34.deDie Polski Bank Komórek Macierzystych ist die Muttergesellschaft der internationalen FamiCord-Gruppe, die Stammzellbanken in Europa betreibt. Die FamiCord-Gruppe lagert über 610.000 Nabelschnurblut- oder Gewebeproben von ca. 450.000 Familien ein. Das Kerngeschäft von FamiCord ist die Beschaffung, Aufbereitung und Langzeiteinlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und anderen postfötalen Geweben im Auftrag der Eltern (Family Banking). Zweck dieses Bankings ist die Absicherung der Familie für den Fall einer schweren Erkrankung, die eine Stammzelltransplantation beim Spender oder seinen unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich macht.Die FamiCord-Gruppe ist gegenwärtig in mehr als 35 Europäischen Ländern aktiv. Sie bietet ihre Dienstleistungen Kunden in Polen, der Türkei, Spanien, Portugal, Ungarn, Rumänien, der Schweiz, Italien, Luxemburg, Deutschland, Lettland, Litauen und Estland, sowie seit kurzem der Tschechischen Republik, der Slovakei, Groß Britannien, dem Mittleren Osten (Dubai, Abu Dhabi, Libanon) sowie Hong Kong an. FamiCord ist eine der führenden Gesellschaften in fast allen dieser Länder. Zusätzlich erbringt die FamiCord-Gruppe Dienstleistungen für Partner, die Kunden in Schweden, Dänemark, Serbien und anderen Balkanstaaten, Italien und der Ukraine gewinnen. Die Dienstleistungen der Gruppe werden durch ein Netzwerk eigener Stammzellbanken und Partnerbanken in der Schweiz, Schweden, der Ukraine, den U.S.A. und anderen Ländern erbracht.Darüber hinaus investiert FamiCord in die Entwicklung von Dienstleistungen zur Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Zelltherapien (sog. Advanced Therapy Medicinal Products), die als eine der wichtigsten Entwicklungen in der modernen Medizin gelten. Die Gruppe ist auch an rund zehn klinischen Studien beteiligt, in denen stammzellbasierte Medikamente bereits in 700 Fällen Patienten verabreicht wurden.Seit Mai 2016 ist PBKM im Hauptsegment der Warschauer Börse gelistet.Weitere Informationen finden Sie hier: www.PBKM.plhttps://akcjonariusze.PBKM.pl/Twitter @PBKM_FamiCordIngo Middelmenne, Middelmenne & Cie., Tel +49 (0)341 48792-40, Email: ingo.middelmenne@Vita34.dePeter Steiner, Jan P. Sefrin, Charles Barker Corporate Communications, Tel: +49 69 794 090 27, Email Vita34-cb@charlesbarker.deMichal Wierzchowski, cc group, Tel: +48 531 613 067, Email michal.wierzchowski@ccgroup.pl