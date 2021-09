Es werden nach aktueller Indikation weitere Abgaben zum DAX-Wochenstart erwartet. Damit rückt die 15300 als Range-Kante in den Fokus. Die alte Range dominiert den DAX wieder Mit dem Verfallstag am Freitag trat der DAX erneut tief in die uns schon seit Monaten bekannte Range ein: Dabei versuchte der Markt am ...

