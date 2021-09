Am Donnerstag geriet der Goldpreis massiv unter Druck und verletzte dabei die im Bereich von 1.780 Dollar angesiedelte Unterstützungszone.Im frühen Montagshandel versucht sich der Krisenschutz nun an einer Bodenbildung. Weil Anleger Inflationssorgen derzeit eher ignorieren und Zinsängste eine größere Rolle spielen, bleibt das Interesse an Goldinvestment derzeit überschaubar. Die charttechnische Lage hat sich in den vergangenen Handelstagen jedoch massiv eingetrübt. Ein Blick auf die Website ...

Den vollständigen Artikel lesen ...