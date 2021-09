Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um das Apple-Event, brandneue Emojis und familienfreundliche Arbeitgeber. Alten Wein in neuen Schläuchen hat uns Apple da am vergangenen Dienstag präsentiert. So richtig vom Hocker gehauen hat das Event vermutlich die wenigsten. Was war nicht alles spekuliert worden über die neuen Produkte der Truppe aus Cupertino: Satellitentelefon-Funktion, Always-on-Display und war da nicht auch irgendwie die Rede von einem großen Redesign der Apple Watch gewesen? Die Insider-Welt ...

