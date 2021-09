Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat am vergangenen Freitag den Hexensabbat zu spüren bekommen. Der DAX war am dreifachen Verfallstag noch recht stabil in den Handel gestartet. Im Laufe des Tages rutschte er dann immer weiter ab und schloss über ein Prozent im Minus. Auf Wochensicht gab der Leitindex rund 0,8 Prozent ab. Die Marktidee ist diesmal Rational.