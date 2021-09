(shareribs.com) London 20.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenauftakt leichter, belastet vom festeren US-Dollar. In den USA stieg in der vergangenen Woche die Zahl der laufenden Förderanlagen. Brent- und WTI-Rohöl verlieren zum Wochenauftakt leicht, unter anderem bedingt durch einen festeren US-Dollar, der auf das höchste Niveau seit drei Wochen kletterte. Der Greenback hat sich in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...