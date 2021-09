The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.09.2021ISIN NameXS0452868788 DT. BAHN FIN. 09/21 MTNUS00828EBD04 AFR. DEV. BK 14/21 MTNDE000DZ1J2R5 DZ BANK CLN E.8672XS1113441080 THALES 14/21DE000DZ1J9U4 DZ BANK CLN E.8713DE000DZ1J3A9 DZ BANK CLN E.8691XS2054626358 GLAXOSM.CAP. 19/21 FLRMTNDE000DZ1J2V7 DZ BANK CLN E.8676XS2054626515 GLAXOSM.CAP. 19/21 MTNDE000DZ1J9K5 DZ BANK CLN E.8704DE000DG6CD60 DZ BANK CLN E.8919 ALCOADE000DZ1J3B7 DZ BANK CLN E.8692USG2585XAA75 CSN ISLANDS XII 10/UND.US00206RMF63 AT + T 20/33 144AUS00206RMG47 AT + T 20/57 144AXS1490622971 FOXCONN(FAR EAST)16/21MTNUS00206RMD16 AT + T 20/55 144AUS00206RME98 AT + T 20/59 144ADE000DZ1JXJ7 DZ BANK CLN E.8495US00206RMC33 AT + T 20/53 144ADE000DZ1JVQ6 DZ BANK CLN E.8433DE000DZ1JVX2 DZ BANK CLN E.8440DE000DZ1JEZ3 DZ BANK CLN E.7967XS0453664053 R.A.T.P. 09/21 MTN