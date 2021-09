The following instruments on XETRA do have their first trading 20.09.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.09.2021Aktien1 CA24747L1013 Delta CleanTech Inc.2 US87184P1093 Sysmex Corp.3 SE0016276539 Söder Sportfiske AB4 CA92859G2027 Vizsla Silver Corp.Anleihen1 DE000A3E5VX4 Amprion GmbH2 USU6547TAD29 Nissan Motor Acceptance Company LLC3 BE0002818996 Sofina S.A.4 XS2388162385 Almirall S.A.5 USU37818BC10 Glencore Funding LLC6 USY44680RW11 JSW Steel Ltd.7 XS2388561677 Serbien, Republik8 US445545AM86 Ungarn, Republik9 NZGOVDT551C8 New Zealand, Government of...10 USU6547TAB62 Nissan Motor Acceptance Company LLC11 DE000NRW0M35 Nordrhein-Westfalen, Land12 US222213AY60 Council of Europe Development Bank (CEB)13 XS2388495942 European Investment Bank (EIB)14 DE000LB2BH40 Landesbank Baden-Württemberg15 DE000LB2BH57 Landesbank Baden-Württemberg16 DE000LB2BH65 Landesbank Baden-Württemberg17 DE000LB2BH73 Landesbank Baden-Württemberg18 XS2389315768 Länsförsäkringar Hypotek AB19 DE000NLB3TM6 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NWB0AP2 NRW.BANK21 XS2388445764 Access Bank PLC22 XS2388378981 Banco Santander S.A.23 US10112RBF01 Boston Properties L.P.24 XS2384475930 CBOM Finance PLC25 US46647PCQ72 JPMorgan Chase & Co.26 USY44680RV38 JSW Steel Ltd.27 XS2388084480 Luminor Bank AS28 USU6547TAC46 Nissan Motor Acceptance Company LLC29 XS2388586401 Ungarn, Republik30 XS2388390507 Westpac Banking Corp.31 XS2388390689 Westpac Banking Corp.32 USU37818BD92 Glencore Funding LLC33 US46647PCP99 JPMorgan Chase & Co.34 XS2388876232 mBank S.A.35 PL0000114021 Polen, Republik36 XS2388586583 Ungarn, Republik