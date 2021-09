DJ Prudential plant Kapitalerhöhung über 2,5 Mrd Euro in Hongkong

Von P.R. Venkat

LONDON (Dow Jones)--Der britische Versicherungskonzern Prudential will mit einer Kapitalerhöhung bis zu 22,49 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 2,5 Milliarden Euro) einsammeln, um in sechs Monaten fällige hochverzinsliche Schuldtitel zurückzuzahlen und in Wachstum zu investieren. Prudential will im Rahmen der Hongkonger Emission 130,78 Millionen neue Aktien platzieren. Der Höchstpreis je Aktie liege bei 172 HK-Dollar pro Aktie. Der endgültige Preis soll am 25. September festgesetzt werden, als erster Handelstag der neuen Aktien an der Hongkonger Börse ist der 4. Oktober vorgesehen.

"Das Board ist der Ansicht, dass die Vergrößerung der asiatischen Aktionärsbasis und der Liquidität der Aktien in Hongkong der Gruppe und ihren Aktionären insgesamt klare Vorteile bringt", teilte Prudential mit.

Zu den Geschäftsaussichten teilte der Konzern mit, dass in vielen Märkten, darunter Indonesien, Malaysia und Thailand, nach wie vor erhebliche Einschränkungen im Zusammenhang mit dem Covid-19 bestehen. Außerdem herrsche weiterhin Unsicherheit im Hinblick auf die Wiedereröffnung der Grenze zwischen Hongkong und dem chinesischen Festland.

"Prudential konzentriert sich jetzt voll und ganz auf die langfristigen strukturellen Wachstumschancen in Asien und Afrika", sagte CEO Mike Wells. "Das Aktienangebot wird die finanzielle Flexibilität von Prudential angesichts der vielfältigen Möglichkeiten, in Wachstum zu investieren, erhalten und verbessern."

Beraten wird der Versicherungskonzern unter anderem von Citigroup, Credit Suisse und BofA Securities.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 20, 2021 02:10 ET (06:10 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.