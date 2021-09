Das Unternehmen produziert kleine analoge Chips (75 % des Umsatzes), die ein paar Cent oder Dollar pro Chip kosten, aber unverzichtbare Komponenten in der Elektronik sind. Da analoge Technologie in einem elektronischen System, wenn sie einmal entwickelt ist, nur schwer oder mit hohem Aufwand geändert werden kann, liegt darin für TEXAS INSTRUMENTS der Wettbewerbsvorteil. Die fortschreitende Automatisierung von Fabriken, die Elektrifizierung von Autos und der Anstieg des Marktes für Elektrofahrzeuge erfordern auch einen höheren Anteil an analogen Halbleitern. Dabei hat TEXAS INSTRUMENTS einen Vorteil. Während heute rd. 30 % der Einnahmen im Sektor in Technologieinvestitionen fließen, kommt TEXAS INSTRUMENTS mit 5 bis 6 % aus. In der Folge explodiert der freie Cashflow. Letzte Woche wurde die Quartalsdividende um 13 % auf 1,15 $ erhöht. Der 12-Monatschart zeigt den Weg. Oberhalb von 200 $ startet die nächste Etappe.



