Im schwachen Marktumfeld kommt am Montag auch die E.on-Aktie im frühen Handel unter Druck. Nach dem 52-Wochen-Hoch im August zeigt der Trend derzeit wieder nach unten. Auf lange Sicht sollte der Versorger mit seiner Strategie aber gut aufgestellt sein. Konzernchef Leonhard Birnbaum will an den Strukturen auch nichts ändern."Natürlich bleibt das Netz das größte Geschäft", sagte Birnbaum zu Reuters. Immer mehr Menschen würden ihre Ökostromanlagen ans Netz anschließen wollen. Heute seien es eineinhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...