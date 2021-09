Am Montag wird der DAX zum ersten Mal in seiner Geschichte mit 40 beinhalteten Aktien gehandelt. Es geht weit nach unten.Der DAX startete mit einem Abschlag von 1,49 Prozent bei 15.259,50 Punkten in den ersten Handelstag.Gleich zum Start in seiner Neubesetzung mit 40 Mitgliedern startet der DAX am Montag tiefer. Im Sog der schwachen Vorgaben aus den USA und Hongkong könnte es dabei auf den tiefsten Stand seit Wochen gehen.Der DAX hat bereits drei Wochen mit Kursabschlägen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...