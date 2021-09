Das Anzeigengeschäft wird für Amazon immer wichtiger. Der US-Konzern will nun künftig nicht mehr nur zwei oder drei gesponserte Produkte an die Spitze der Suchergebnisse von Kunden stellen, sondern bis zu sechs. Auf diese Weise sollte sich das rasante Wachstum der vergangenen Quartale noch weiter beschleunigen."Es gibt weniger organische Suchergebnisse auf der Seite", so Jason Goldberg, Marketingexperte bei Publicis, zu CNBC. "Für Unternehmen ist das Sponsoring oft die einzige Möglichkeit, ihre ...

