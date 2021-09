Die Lufthansa beginnt die avisierte Kapitalerhöhung. Die Aktienanzahl wird verdoppelt. Die Krise rund um die chinesische Evergrande weitet sich aus. Führungskräfte sollen angeblich frühzeitig ihre Schäfchen ins Trockene gebracht haben. Credit Suisse kündigte hohe Gebühren für die Greensill Geschädigten an. Die Kundenbasis ist empört.Aufgrund von Feiertagen anlässlich des Mittherbstfestes bleiben heute in Asien Schlüsselbörsen geschlossen. So sind unter anderem die Börsen in Schanghai, Seoul, Taipeh und Tokio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...