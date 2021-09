Die Bawag lädt am heutigen Tag erstmals zu einem Investor Day, bei dem auch ein neuer Plan bis 2025 vorgestellt wird. Dieser beinhaltet ein Ergebnis vor Steuern von >750 Mio. Euro, ein Ergebnis je Aktie (EPS) von >7,25 Euro und eine Dividende je Aktie (DPS) von > 4,00 Euro in 2025. Die Steigerung des Ergebnisses und der Profitabilität werden durch ein Wachstum operativer Kernerträge, die Fortsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie normalisierten Risiko- und regulatorischen Kosten getrieben. Die Dividendenausschüttungsquote soll von 50 auf 55 Prozent erhöht werden, startend mit dem Geschäftsjahr 2022, in 2022 ist auch ein Aktienrückkauf geplant. Per Q2 2021 belief sich das Überschusskapital auf 436 Mio. Euro. Weiteres ...

