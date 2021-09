An den Märkten geht es zu Wochenbeginn auf breiter Front bergab: Nachdem Hang Seng Index in Hongkong mehr als drei Prozent verloren hatte, zeichnet sich in Europa und den USA ebenfalls ein schwacher Start ab. Das lässt auch den Kryptomarkt nicht kalt. Auch bei Bitcoin und Co dominieren am Montagmorgen ganz klar die roten Vorzeichen. Während der Gesamtmarkt auf 24-Stunden-Sicht mehr als sechs Prozent einbüßt, schlägt sich der Bitcoin mit einem Minus von rund fünf Prozent noch vergleichsweise tapfer. ...

