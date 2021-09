Die Wiener Börse dürfte am Montag mit Verlusten in den Handel starten. Negative Vorgaben lieferten die Wall Street und die Börse in Hongkong, welche im Späthandel im tiefroten Terrain tendierte. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.30 Uhr um 1,23 Prozent tiefer.Die Verluste des Hang-Seng-Index in Hongkong wurden in erster Linie von der sich zuspitzenden Krise des chinesischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...