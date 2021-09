Unterföhring (ots) -"Schade fast, dass dieses Triell das letzte war" (Zeit Online). "Beste Triell-Moderation: Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch bei @ProSieben (Jan Böhmermann auf Twitter). "Dieses Triell war die bei weitem interessanteste der drei Ausgaben" (FAZ online). 25,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer verfolgten auf ProSieben, in SAT.1 und bei Kabel Eins das finale TV-Triell mit den Kanzlerkandidat:innen. Insgesamt waren 8,43 Millionen Menschen vor den Bildschirmen mit dabei (Nettoreichweite ab 3).Im Anschluss punktete "Das TV-Triell. Die Analyse" mit Daniel Boschmann in SAT.1 mit sehr guten 17,8 Prozent Marktanteil bei den 14-49-Jährigen.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 20.09.2021 (vorläufig gewichtet: 19.09.2021)Pressekontakt:Eva Gradl / Barbara StefanerCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07-1127 / -1128email: eva.gradl@seven.one / barbara.stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 -1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSeven.One Entertainment Group GmbHMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.Seven.OneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/5024478