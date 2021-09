Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Heute wird der DAX zum ersten Mal in seiner Geschichte aufgestockt. Zehn Riesen aus dem MDAX feiern den Aufstieg in den deutschen Leitindex. Schwache Vorgaben aus Asien und der potenzielle Evergrande-Skandal drücken allerdings die Partystimmung. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Maximilan Völkl in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.