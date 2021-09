Das Packaging-Team bei Hello Fresh stellte in den letzten Jahren fest, dass für viele Probleme, die ihnen im Verpackungsbereich begegnen, keine geeigneten Lösungen auf dem Markt erhältlich sind. Darum entwickelte das Unternehmen diese kurzerhand selbst, darunter die Dynamische Verpackungskonfiguration (Dynamic Packaging Configuration, DPC) und eine In-House-Produktion von Eispacks. Hello Fresh folgt dem Ansatz "Vermeiden, Reduzieren, Optimieren" bezüglich der verwendeten Verpackung, um Umweltauswirkungen möglichst zu reduzieren. Teil der Firmenphilosophie ist es, innovative und datengesteuerte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...