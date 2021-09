Wenige Tage vor Microsofts Event am Mittwoch, den 22. September, ist das Surface Pro 8 geleakt worden. Die neue Version soll unter anderem einen 120-Hertz-Bildschirm und Thunderbolt-Support an Bord haben. Am 22. September wird Microsoft früher als bisher sein traditionell im Oktober stattfindendes Surface-Event veranstalten. Eines der neuen Produkte, die der Redmonder Softwareriese am Mittwoch vorstellen wird, dürfte das Surface Pro 8 sein. Die neue Version des 2-in-1-Geräts erhält allem Anschein nach neue Features und ein überarbeitetes Design. Surface Pro 8 mit 120-Hertz-Bildschirm und Windows ...

