Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind zuletzt gesunken, so die Analysten der Helaba.Inzwischen dürften Erwartungen, dass die US-Notenbank am Mittwoch den Einstieg in den Ausstieg aus dem Anleihekaufprogramm bekannt geben könnte, wohl weitgehend eskomptiert sein. Bis zur Entscheidung am Mittwochabend stünden keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr auf dem Programm. ...

