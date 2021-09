Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Notierungen der deutschen Staatsanleihen haben den dritten Tag in Folge nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.U.a. könnten die bestätigten Inflationszahlen für Euroland im August ein Grund für das schwächere Abschneiden gewesen sein.Die Inflation im Euro-Raum sei auch nach endgültigen Zahlen auf einem Zehn-Jahreshoch. Die Verbraucherpreise seien im August binnen Jahresfrist um 3,0% geklettert, wie Eurostat mitgeteilt und damit eine frühere Schätzung bestätigt habe. Die niedrigsten Teuerungsraten seien in Malta (0,4%), Griechenland (1,2%) und Portugal (1,3%) gemessen worden. Am stärksten seien die Verbraucherpreise in Estland und Litauen mit jeweils 5,0% stiegen. ...

